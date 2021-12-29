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Ağrılı 300 çocuk hayallerindeki oyuncaklara kavuşacak

29.12.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrılı 300 çocuk hayallerindeki oyuncaklara kavuşacak

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışanları, "Batı'dan Doğu'ya İyilik Hareketi" projesi kapsamında Ağrı'da köy okullarındaki çocukların hayallerindeki oyuncakları aldı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde elektrik dağıtımı yapan TREDAŞ tarafından proje kapsamında, "Ağrı'da köy çocuklarının hayallerine dokunmak ister misiniz?" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Hayallerindeki oyuncakları anlatan çocukların isteklerinin yazdığı dilek zarfları, şirket girişindeki ağaca asıldı.

Çalışanlar, seçtikleri zarftan çıkan oyuncağı alıp ağacın yanına bıraktı.

Toplanan hediyeler Ağrı'da bulunan İbrahim Çeçen Vakfı ve gönüllülerle yeni yılda yaklaşık 300 çocuğa ulaştırılacak.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy okullarındaki çocukların hayallerine dokunacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Destek olan İbrahim Çeçen Vakfına teşekkür eden Bilgili, şöyle konuştu:

"3 yıldır bu projeyi uyguluyoruz. Burada amaç batıdan doğuya bir köprü kurmak. Ağrı'nın kırsal köylerinde çocuklara soruyoruz. Hayalinizdeki oyuncak nedir? Onlardan aldığımız bilgileri kağıda yazıyoruz. Bir dilek zarfı oluşturuyoruz. Bu dilek zarfını da Ağrı'dan 1800 kilometre uzaklıkta, Tekirdağ'daki şirketimizin girişinde panoya asıyoruz. Çalışanlarımız bu zarflardan alarak, bu çocukların hayallerine ortak oluyorlar, destek veriyorlar."

Personel müdürü Hülya Akman da "Ağrı'daki çocuklarımıza ulaşarak, onların hayalindeki oyuncakları almak istedik. Onların mutluğu bizim de mutluluğumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışanlardan Burak Baran ise çocukların hayatına dokunmanın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Küçük kardeşlerimizin o güzel mutluluklarına ortak olmak, onlarla bu mutluluğu paylaşmak bizler için de çok mutluluk verici." dedi.

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