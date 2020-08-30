Ağrılı babadan teröristlerce dağa kaçırılan kızına "Korkma, kaç gel" çağrısı

Baba Yasin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılı mart ayının sonlarına doğru 17 yaşındaki kızı Çiğdem'in terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını söyledi.

Kızlarının dağa kaçırılmasıyla aile hayatlarının altüst olduğunu belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızım, PKK ve HDP tarafından kaçırılarak götürülmüş. Sanki yer yarıldı da kızım içerisine girdi. Bugüne kadar kızımdan ne bir telefon ne de bir haber alamadık. Ben 7 ay Diyarbakır'da annelerin eylemine katıldım. İşim olduğu için geldim ve tekrar gideceğim. Kızımı oradan almadan gelmeyeceğim. Kızımı HDP'den istiyorum. Kızımın hayali Türkçe öğretmeni olmaktı."

- "Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşması bizi umutlandırdı"

Diyarbakır annelerinin bazılarının evlatlarına kavuşmasının sevindirici olduğunu ve kendilerini de umutlandırdığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"PKK bana büyük bir darbe vurdu. Hala da kızımı arıyorum. HDP milletvekillerinin vicdanları varsa kızımızı alıp getirip bize geri versinler. Demek ki HDP'nin vicdanı hiç yok. HDP milletvekillerinin zerre kadar vicdanı yok. Çocukları Amerika'da kolejler ve özel okullarda okuyor, bizim çocukları da zorla okuldan aldılar dağa götürdüler. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Bakanımız Soylu'nun sayesinde kızıma kavuşurum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polislerimiz inşallah bana bir gün 'Alo' deyip 'Kızınız teslim olmuş, getirdik' derler."