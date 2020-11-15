Ağrılı çiftçiler topraktan verim almak için hayvan gübresi kullanıyor

Ağrı’da çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, toprağın verimini arttırmak için hayvan gübresi kullanıyor.

Ağrılı çiftçiler, gübre fiyatlarının yüksek olması ve bu sene yeterli miktarda yağmurun yağmaması nedeniyle arazilerinden bekledikleri verimi alamamaktan endişeleniyor. Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde yaşayan çiftçiler, besledikleri büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri hayvan gübresini ektikleri topraklara serperek, toprağın verimliliğini arttırmayı hedefliyor. Bu yöntemin eskiden daha yoğun bir şekilde uygulandığını ama zamanla unutulduğunu kaydeden çiftçiler, fahiş fiyatlar nedeniyle gübre alamayan vatandaşların tekrar bu yönteme döneceklerini söyledi.

"Kimyasal gübre yerine hayvan gübresini toprağımıza serpeceğiz"

Bu yıl yeterli miktarda yağmur yağmamasından dolayı toprağın sertleştiğini ve bu yüzden ekim işlemleri sırasında zorlandıklarını kaydeden çiftçi İsmet Akgün, “Bu sene yağmur yağmadı. Toprak sertleşmişti. Senede 80 dönüm arazi ekiyordum ama bu sene arazinin sert olmasından dolayı 30 dönüm ekmek zorunda kaldım. Arazimin kalan kısmını ise ilkbahar mevsiminde toprağın yumuşamasıyla birlikte ekeceğim. Gübrede pahalandığı için bu sene gübre serpmedim. Bizim Ağrı’nın toprakları verimli değil, gübre ekmezsen zaten verim de alamazsın. Bu sene arpa ve buğday ektim. Diğer korunga, fiğ ve yonca gibi ürünlerden verim alınmıyor. Bu yıl 30 dönüm buğday ektim, geri kalan 40-50 dönüm arazime de arpa ekeceğim. Bu memleket kış memleketi olduğu için toprağa gübre de serpilmezse hiç verim alınamaz. Gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı alternatif olarak kimyasal gübre yerine hayvan gübresini toprağımıza serpeceğiz” dedi.

Gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hayvan gübresi kullandıklarını belirten Harun Akgün, “Bu sene gübre fiyatlarının yüksek olması ve yağmurun yağmamasından dolayı toprağın verimini arttırmak ve daha güzel verim alabilmek için toprağa hayvan gübresi serpiyoruz. Bu şekilde toprak daha verimli oluyor. Hayvan gübresi kimyasal gübreden daha iyi ve daha faydalı oluyor. Zaten kimyasal gübrenin fiyatı çok yüksek olduğu için alacak gücümüz de yok” ifadelerini kullandı.

