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Ağrılı dağcılar Bubi Dağına kış tırmanışı yaptı

22.02.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Ağrı Dağcılık İl Temsilciliğinin düzenlediği tırmanışa katılanlar deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Bubi Dağına kış tırmanışı yaptı.Bubi Dağı tırmanışına Dağcılık Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ile birlikte 8 sporcu katıldı.

Ağrı Dağcılık İl Temsilciliğinin düzenlediği tırmanışa katılanlar deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Bubi Dağına kış tırmanışı yaptı.
Bubi Dağı tırmanışına Dağcılık Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ile birlikte 8 sporcu katıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu etapları başarılı geçen dağcılar, 4 saatte 2 bin 450 rakımlı Bubi Dağının zirvesine çıktılar. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı Bubi Dağına tırmanış etkinliğini yapan İl Temsilcisi Arslan ile dağcılar, 6 saatin sonunda Bubi Dağından indiler.
Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Bubi Dağının zirvesine çıkan 9 sporcu ve Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu zirvede Bayarak açarak zirve tırmanışında İstiklal marşı okudular. Tırmanışı tamamlayan Dağcılar tırmanışı tamamlayarak 2 saatte il merkezine dönüş yaptı.

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