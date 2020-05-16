Ağrılı gönüllü gençlerin ‘mini konseri’ sağlık çalışanları ve vatandaşlara moral oldu

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere vatandaşların evlerinde kalarak uyduklarını anlatan Konyar, şunları kaydetti:

"Bu yıl alınan tedbirler dolayısıyla etkinlikler meydanlarda değil dijital ortamlarda yapılacak. Ayrıca tüm yurtta 'evde kal' çağrıları devam ediyor. Vatandaşlarımızın bir çoğu tedbirlere uyuyor ve evinde kalıyor. Biz de gençlerimizle kutlamaları onların ayağına getirme kararı aldık. Davul ve zurnalı, yöresel ezgiler eşliğinde caddelerde mini konser verdik. Vatandaşlarımızın gönlünde bir nebze de olsa taht kurmayı başardık. Herkes balkonlardan bize eşlik etti. Ayrıca sağlık çalışanlarımıza bu zorlu süreçte moral vermek için hastane bahçesinde konser verdik."

