Ağrı’lı Güreşçiler Türkiye üçüncüsü oldu

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan ücretsiz güreş kurslarında spor hayatlarını sürdüren Ağrı’lı sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Tokat’ta düzenlenen Güreş şampiyonasında Ağrı’yı temsil eden Cihan Elkatmış ve Cihat Elkatmış bronz madalyanın sahibi oldular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Müdürlüğü faaliyet programı kapsamında 70 ilden 1100 kişinin katılımıyla, Tokat’ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası Ali Yücel Spor Salonu ile Hüseyin Akbaş Spor Salonunda yapıldı.

4 gün süren final müsabakalarında Ağrı’yı antrenör Oğuz Öztemiz yönetiminde mindere çıkan Cihan Elkatmış 38 kiloda üçüncü, Cihat Elkatmış ise 44 kiloda Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdiler.

