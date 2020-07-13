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Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

AĞRI HABERLERİ  | 13.07.2020 11:29 | Son Güncelleme

Ağrılı kadınlar Diyarbakır analarına destek olmak için 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii’nde bir araya gelecek.Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ağrılı yüzlerce kadının Diyarbakır Analarına destek olmak amacıyla Ayasofya Camii’nde bir araya geleceğini söyleyerek, “ Diyarbakır analarına destek için giden beyaz tülbentli yüzlerce Ağrılı analarımızla 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii’nde olacağız.

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır analarına destek olmak için 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii’nde bir araya gelecek.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ağrılı yüzlerce kadının Diyarbakır Analarına destek olmak amacıyla Ayasofya Camii’nde bir araya geleceğini söyleyerek, “ Diyarbakır analarına destek için giden beyaz tülbentli yüzlerce Ağrılı analarımızla 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii’nde olacağız. Analarımız ümmetin umudu sayın Cumhurbaşkanımıza dua edecekler.” İfadelerine yer verdi.

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

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