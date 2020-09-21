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Ağrılı öğrenciler Vali Dr. Varol’u Türk bayrağı ile karşıladı

AĞRI HABERLERİ  | 21.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Çetenli köyündeki İlk ve Ortaokulu öğrencileri Vali Dr.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Çetenli köyündeki İlk ve Ortaokulu öğrencileri Vali Dr. Osman Varol’u Türk bayrağı ile karşıladı.
Çetenli köyü sakinleri at üzerinde, ellerinde Türk bayrağı ile yaptığı gösteriyle Vali Dr. Varol’u selamladı. Doğubayazıt ilçesini ziyaret eden Vali Dr. Varol, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Çetenli İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleşen 2020-2021 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katıldı. Öğrenciler, Vali Dr. Osman Varol’u Türk bayrağı ile karşılayarak çiçek takdim etti. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken öğrencilerin Çetenli okul marşlarını okumasıyla program devam etti. Çetenli köyü sakinleri at üzerinde ellerinde Türk bayrağı ile yaptıkları gösterileriyle Vali Dr. Varol’u selamladı. Vali Dr. Osman Varol’un, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini temsili olarak çalması ile dersler başladı. Ardından Vali Dr. Varol, öğrencilerle birlikte sınıflarına geçerek, yeni eğitim-öğretim yılını kutladı. Vali Dr. Varol, okul öncesi eğitimi alan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilerle yakinen ilgilenen Vali Dr. Varol, onlarla sohbet edip, çeşitli hediyeler verdi. Çetenli İlk ve Ortaokulu’nda incelemelerde bulunan Vali Dr. Varol, Şehit Said Uslu anısına kurulan kütüphaneyi ziyaret etti. Daha sonra, öğretmenler Vali Dr. Varol’a bugüne kadar okulda gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin sunum yaptılar. Öğretmenlerle bir araya gelen Vali Dr. Varol, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi. Her zaman öğretmenlerimizin yanlarında olduklarını ifade eden Dr. Varol, öğretmenlere bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Tören sonrası, Çetenli köyü muhtarından ve köy halkından, köyün talep ve sorunlarını dinleyen Vali Dr. Varol, gerekli incelemelerin yapılması ve imkanlar ölçüsünde çözüm bulunması konusunda çalışma yapılması talimatını verdi. Vali Dr. Varol‘a ziyaretinde; Mehmet Kemal Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen eşlik etti.

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