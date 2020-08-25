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Ağrı’lı tenisçiler Batman’da takım halinde şampiyon oldu

AĞRI HABERLERİ  | 25.08.2020 16:30 | Son Güncelleme

Ağrı’lı Tenisçiler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasında,takım halinde Şampiyon oldu.Ağrı’lı başarılı Tenisçiler Batman’da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasında , tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Batman’da gerçekleştirildi.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, 20-25 Ağustos tarihleri arasında Batman TPAO Yerleşkesi’ndeki TTF Tesisleri ev sahipliği yaptı.Organizasyonda 37 erkek, 14 kadın takımı olmak üzere toplam 51 takımdan 250 sporcu mücadele etti.

Ağrı’lı Tenisçiler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasında,takım halinde Şampiyon oldu.
Ağrı’lı başarılı Tenisçiler Batman’da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasında , tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Batman’da gerçekleştirildi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, 20-25 Ağustos tarihleri arasında Batman TPAO Yerleşkesi’ndeki TTF Tesisleri ev sahipliği yaptı.
Organizasyonda 37 erkek, 14 kadın takımı olmak üzere toplam 51 takımdan 250 sporcu mücadele etti. 6 gün devam eden organizasyona; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’tan takımlar katıldı.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Batman’da ilinde organize edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonasında müsabakalarında mücadele eden Ağrı’lı sporcular kortlarda rüzgâr gibi esti.
Müsabakalara 12 sporcu ve antrenörleri Fırat Balkis yönetiminde katılım sağlayan Ağrı’lı tenisçiler çıktıkları tüm maçları kayıpsız geçerek finale kadar çıktılar. Final müsabakalarında Diyarbakır ekibi ile karşılaşan Ağrı’lı tenisçiler rakibini 3-0’lık net skor ile geçerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonu oldu.
Turnuvanın son gününde düzenlenen ödül töreninde Ağrı’lı Tenis Antrenörü ve Turnuva direktörü Fırat Balkis’e Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk tarafından plaket takdimi yapıldı.

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