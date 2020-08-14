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Ağrılı tenisçilerden 3 madalya

AĞRI HABERLERİ  | 14.08.2020 12:21 | Son Güncelleme

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen ‘Hafta İçi Tenis Turnuvası’nda Ağrılı tenisçiler, toplamda 3 madalya kazandı.Tenisçiler, Korona virüs(Covid-19) sürecinin ardından başlayan normalleşme döneminde ilk kez Erzurum’da korta çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen ‘Hafta İçi Tenis Turnuvası’nda Ağrılı tenisçiler, toplamda 3 madalya kazandı.
Tenisçiler, Korona virüs(Covid-19) sürecinin ardından başlayan normalleşme döneminde ilk kez Erzurum’da korta çıktı. Ağrılı tenisçiler Büyükler Hafta İçi Tenis Turnuvasında kıran kırana geçen müsabakalarda Erzurum, Iğdır, Malatya, Şanlıurfa ve Erzincan illerinden, gelen 30 sporcu ile mücadele etti.
Covid-19 pandemisi nedeniyle sıkı sağlık tedbirlerinin alındığı turnuvada 2 Ağrılı tenisçi finale yükseldi. Final müsabakasında Memet Semih Aslan şampiyon, Habib Anak ise ikinci oldu. Bir diğer Ağrılı sporcu Yusuf Arslan ise kendi kategorisinde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.
Turnuva sonrasında açıklamalarda bulunan Tenis Antrenörü Fırat Balkis: “Sporcularımız ile birlikte, Korona virüs(Covid-19) sürecinin ardından başlayan normalleşme döneminde ilk kez korta çıktık. Normalleşme sürecinde sporcularımızla çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. İlk turnuvada ise 2 şampiyonluk ve birde ikincilik derecesi elde ettik. Turnuvaya hazırlanmamızda ve katılım sağlamamızda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cihan Demir’e, Spor şube müdürümüz Cemil Budak’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra ki turnuvalarda da Ağrı ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Sporcularımı başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

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