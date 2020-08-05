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Ağrılı Yazılım Şampiyonu öğrenci Atılmış’tan Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

AĞRI HABERLERİ  | 05.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Microsoft tarafından düzenlenen Microsoft Yazılım Eğitim Mülakatlarına katılarak Türkiye birincisi olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 12.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Microsoft tarafından düzenlenen Microsoft Yazılım Eğitim Mülakatlarına katılarak Türkiye birincisi olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yusuf İslam Atılmış’ı makamında kabul etti.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Microsoft tarafından düzenlenen Microsoft Yazılım Eğitim Mülakatlarına katılarak toplam 1267 öğrenci arasında Türkiye birincisi olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yusuf İslam Atılmış’ı makamında kabul ederek başarısından dolayı tebrik etti. Öğrenci Yusuf İslam Atılmış ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrenci Yusuf İslam Atılmış’a çeşitli hediyeler verdi. Öğrencinin babası Ahmet Atılmış ile de bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti.

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