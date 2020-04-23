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Ağrı'nın asırlık çınarlarına Vefa ekibinden doğum günü sürprizi

AĞRI HABERLERİ  | 23.04.2020 16:42 | Son Güncelleme

Ağrı'nın asırlık çınarlarına Vefa ekibinden doğum günü sürprizi

Ağrı'da Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 yaşına giren 2 vatandaşın doğum gününü kutladı.

Valiliğin desteğiyle Vefa ekibi kentte 100 yaşına giren vatandaşlar için sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Vefa grubu gönüllüleri, ilk olarak yaş pastayla 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden 100 yaşındaki Hani Çiftçi'yi evinde ziyaret etti.

Asırlık çınara Vali Süleyman Elban'ın selamlarını ileten gönüllüler, sonrasında Çiftçi'nin 100. yaş gününü kutladı.

Buradan Gazi Mahallesi'ne geçen gönüllüler, İlyas Uludağ'ın da 100. yaşını kutlayarak pasta kesti.

Gönüllüler, her 2 vatandaşa da Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı asırlık çınarlar Doğum Günü

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Ağrı Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:11
İkindi
15:57
Akşam
19:01
Yatsı
20:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

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Zarif Eczanesi
Merkez
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