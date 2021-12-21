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Ağrı'nın Hamur ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

21.12.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Hamur ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sorumluluk alanındaki bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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