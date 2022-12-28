Ağrı'nın köylerinde yaşayan çocuklar, bir günlerini üniversitelilerle geçirdi

Ağrı'nın köylerde yaşayan ana sınıfı öğrencileri, bir gün beraber oldukları üniversiteli gençlerle kampüste eğlenceli zaman geçirdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) koordinesinde İktisadi ve İdari Bilimler Kulübü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü ve Kalite Kulübü iş birliğiyle köylerdeki çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Hamur ilçesine bağlı Aşağı Deredibi ve Yukarı Deredibi köylerinde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri öğretmenleriyle üniversiteye getirildi.

Minik öğrenciler, kampüsteki Yaşam Merkezi'nde bowling oynadı, ardından sinema filmi izledi.

Öğrenciler, daha sonra gastronomi bölümü mutfağında bu bölümün öğrencileriyle pizza yapımını öğrendi.

Yapılan pizzaları yiyen çocuklara, meyve ve çeşitli ikramlar yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserili, gazetecilere, etkinlikle öğrencilerin keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Öğrencilerin çok mutlu olduğunu ifade eden Kayserili, "Bu çocuklarımızı üniversite ortamında bir araya getirmeye ve halkımıza faydalı olmaya gayret gösteriyoruz. Bu tarz projeleri ilerleyen süreçlerde de devam ettireceğiz. Az gelişmiş veya imkanları az olan bölgelerde yetişmiş olan bu gençlerimizin üniversitemizin imkanlarından faydalanabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Desteklerinden dolayı öğretmenlerimize ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

