Ağrı'nın Sinek Yaylası koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi

Ağrı'da zengin bitki örtüsüne sahip Sinek Yaylası, ilkbaharda göçerlerin yaylaya getirdiği binlerce küçükbaş hayvanla şenlendi.

Her yıl yaz aylarında Iğdır ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki göçerlerin tercih ettiği Sinek Yaylası, ilkbahar yağışlarıyla zengin bitki örtüsüne kavuştu.

Eriyen kar sularıyla akarsularının da debisi yükselen yayla, besicilerin binlerce koyun, kuzu ve oğlaklarıyla bölgeye gelmesiyle canlandı.

Koyun ve kuzu sesleriyle şenlenen yayla, akarsu kenarlarında açan düğün çiçekleri ve yemyeşil otlaklarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Yayla ve çevresindeki doğal güzellikler, dron ile görüntülendi.

