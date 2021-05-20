Ağrı'nın volkanik platoları üzerinde oluşan menderesler bölgeye ayrı bir güzellik katıyor

ABDULAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın 2 bin 400 rakımlı Sinek Yaylası'nda volkanik platolar üzerindeki menderesler, keşfedilmeyi bekliyor.

Taşlıçay ilçesinde bulunan ve Iğdır başta olmak üzere çevre illerden her yıl çok sayıda göçer ailenin hayvanlarını yaz aylarında otlattığı Sinek Yaylası, el değmemiş doğasıyla her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Baharın gelişiyle karların eridiği ve doğanın canlandığı yaylada bulunan menderesler de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip 2 bin 400 rakımlı bölgede oluşan kilometrelerce uzunluktaki menderesler, ilkbaharda eriyen kar sularıyla besleniyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nde jeolojik zaman dilimi olan Eosen'den tarihi çağlara kadar çeşitli dönemlerde volkanik faaliyetlerin meydana geldiğini söyledi.

Geçmişte volkanik faaliyetlerle birlikte Sinek Yaylası'nda da çeşitli platoların oluştuğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu: