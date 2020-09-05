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Ağrı’ya 141 doktor atandı

AĞRI HABERLERİ  | 05.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı’nca yapılan uzman doktor kurası sonucu Ağrı’ya 50’si uzman hekim ile 91’i pratisyen hekim olmak üzere toplamda 141 hekimin ataması gerçekleşti.Yapılan atamalar sonucu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 49 hekim, Patnos Devlet Hastanesi’ne 23 hekim, Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne 34 hekim, Diyadin Devlet Hastanesi’ne 5 hekim, Hamur İlçe Devlet Hastanesi’ne 5 hekim, Tutak İlçe Devlet Hastanesi’ne 10 hekim, Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi’ne 3 hekim ve Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi’ne 12 hekim olmak üzere toplamda 141 hekim atandı.Hekim atamaları hakkında konuşan Ağrı Valisi Dr.

Ağrı’ya 141 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı’nca yapılan uzman doktor kurası sonucu Ağrı’ya 50’si uzman hekim ile 91’i pratisyen hekim olmak üzere toplamda 141 hekimin ataması gerçekleşti.
Yapılan atamalar sonucu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 49 hekim, Patnos Devlet Hastanesi’ne 23 hekim, Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne 34 hekim, Diyadin Devlet Hastanesi’ne 5 hekim, Hamur İlçe Devlet Hastanesi’ne 5 hekim, Tutak İlçe Devlet Hastanesi’ne 10 hekim, Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi’ne 3 hekim ve Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi’ne 12 hekim olmak üzere toplamda 141 hekim atandı.
Hekim atamaları hakkında konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol: " Aramıza yeni katılan tüm hekimlerimize başarılar diliyor ve atamalarının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor." dedi.

Ağrı’ya 141 doktor atandı

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Sağlık Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesı Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Can Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Sağlık Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
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