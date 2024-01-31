YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’ya 287 sağlık personeli alınacak

Ağrı’ya 287 sağlık personeli alınacak

İHA İHA
31.01.2024 08:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı’ya sağlık kuruluşlarına 287 personel alınacağını duyurdu.

Ağrı’ya 287 sağlık personeli alınacak

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, yaptığı açıklamada, Ağrı’da sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hızını artırmak için sağlık kuruluşlarına 242 sağlık personeli, 36 sürekli işçi, 4 şoför, 2 memur, 2 biyomedikal mühendisi ve 1 istatistikçi olmak üzere toplam 287 personel alınacağını bildirdi. Kilerci, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın destekleriyle Ağrı’mıza sağlık alanında önemli bir katkı sağlanmıştır. Ağrı’mıza hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ağrı’da sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu personelin karşılanmasıyla vatandaşlara daha iyi ve daha hızlı sağlık hizmeti sunulacağını ifade eden Kilerci, “Sağlık alanında yaptığımız yatırımlarla Ağrı’mızı sağlıkta örnek bir il haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarımıza yeni personeller kazandıracağız. Bu personeller hemşehrilerimize kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sunacaklardır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştıGaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı
Markette yangın paniğiMarkette yangın paniği
Bolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indiBolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:26
İkindi
15:07
Akşam
17:32
Yatsı
18:52
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.