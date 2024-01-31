Ağrı’ya 287 sağlık personeli alınacak

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, yaptığı açıklamada, Ağrı’da sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hızını artırmak için sağlık kuruluşlarına 242 sağlık personeli, 36 sürekli işçi, 4 şoför, 2 memur, 2 biyomedikal mühendisi ve 1 istatistikçi olmak üzere toplam 287 personel alınacağını bildirdi. Kilerci, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın destekleriyle Ağrı’mıza sağlık alanında önemli bir katkı sağlanmıştır. Ağrı’mıza hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ağrı’da sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu personelin karşılanmasıyla vatandaşlara daha iyi ve daha hızlı sağlık hizmeti sunulacağını ifade eden Kilerci, “Sağlık alanında yaptığımız yatırımlarla Ağrı’mızı sağlıkta örnek bir il haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarımıza yeni personeller kazandıracağız. Bu personeller hemşehrilerimize kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sunacaklardır” dedi.

