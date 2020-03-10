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AGROFEST etkinliği EÜ Çeşme Turizm Fakültesini renklendirecek

İZMİR HABERLERİ  | 10.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesi ile Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde geliştirilen "AGROFEST Çeşme" etkinliği, fakülte yerleşkesinde düzenlenecek.

AGROFEST etkinliği EÜ Çeşme Turizm Fakültesini renklendirecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesi ile Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde geliştirilen "AGROFEST Çeşme" etkinliği, fakülte yerleşkesinde düzenlenecek. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, turizmin öncü ilçelerinden Çeşme’de düzenlenecek etkinliğin ilçeye önemli katkılarının olacağını söyledi.
Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesi ile Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme’de yaz sezonunun başlangıcı öncesi “AGROFEST Çeşme” adlı bir etkinlik düzenleyecek. Çeşme Turizm Fakültesi yerleşkesindeki etkinlikte, "Yöremizdeki Bitkileri Tanıma", "Ağaçlarda Aşı Çeşitleri ve Budama", "Sukulent Bitki Yetiştiriciliği", "Kopanasti Peynir Yapımı", "Sakız Ağacı Dikimi", "Bitkisel Zirai İlaç Atölyesi" ve "Bitkisel Krem Yapımı" gibi atölye çalışmalarıyla konuklara eğitimlerinde verileceği ifade edildi.
25-26 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikle ilgili EÜ Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Çeşme İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci ile Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Danışmanı Umut Ulu, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti. Etkinlikle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Gültekin, desteklerinden dolayı Rektör Budak’a teşekkür etti.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, turizmin öncü ilçelerinden Çeşme’de düzenlenecek etkinliğin ilçeye önemli katkılarının olacağını söyledi. AGROFEST Çeşme’nin öğrencilere deneyim kazandıracağına dikkat çeken Rektör Budak, “Sezon öncesinde fakültemizde düzenlenecek etkinliklere ilçede yaşayanların yanı sıra İzmir merkez ve çevre ilçelerden de katılım sağlanacak. Turizm Fakültesi öğrencilerimiz sektöre gitmeden önce böyle etkinliklerle deneyimler kazanıyor. Buradan elde ettikleri tecrübeler iş yaşamlarında büyük kolaylıklar sağlıyor. Öte yandan Çeşme, yalnızca kumsallarıyla değil bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle de önemli bir turizm merkezi. Bizler de ilçemizin bu yönlerini ön plana çıkartmak istedik. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, verimli geçmesini diliyorum” dedi.

AGROFEST etkinliği EÜ Çeşme Turizm Fakültesini renklendirecek

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