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AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı’nda "inek sağma yarışması" düzenlendi

16.09.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı’nda "inek sağma yarışması" düzenlendi

AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı’nda "inek sağma yarışması" düzenlendi

Ankara'da düzenlenen AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı, inek sağma yarışmasıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Fuar kapsamında yapılan inek sağma yarışmasına Gölbaşı’nın çeşitli mahallelerinden 8 süt üreticisi katıldı. Hayvanlar, sahipleri tarafından kurdelelerle süslenerek yarışmaya hazırlandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Muhammed Adak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Şenel, Ankara İli Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz ve Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan’dan oluşan jüri, sağım hızı, hijyen, sütün kilosu ve sağımı yapan kişinin hayvanla uyumuna bakarak puan verdi.

Yarışmanın birincisi Necla Aydınlı tam altın, ikincisi Sultan Işıkdemir yarım altın, üçüncüsü Emel Okçu ise çeyrek altınla ödüllendirildi. Yarışmadaki diğer katılımcılara da çeyrek altın hediye edildi.

Başkan Şimşek, her zaman çitçilerin yanlarında olduklarını, gereken desteği verdiklerini dile getirdi.

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