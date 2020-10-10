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AGÜ, Akademik Performansta 4’üncü Sırada

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), URAP (University Rankings by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı’nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen 2020-2021 sıralamasına göre, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde 4’üncü sırada yer aldı.Türkiye’deki üniversitelerin akademik performanslarını çeşitli kriterlere göre değerlendiren, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı’nın 2020-2021 üniversite sıralamaları açıklandı.Makale ve atıf sayıları, bilimsel doküman sayısı, doktora mezunu öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterler başta olmak üzere toplam 9 kriterin esas alındığı sıralamaya göre AGÜ, 2000 yılından sonra kurulan tüm üniversiteler arasında 4’üncü sırada yer alarak, bu kategoride Türkiye’nin en iyi 4’üncü üniversitesi oldu.AGÜ ayrıca, raporda yer alan 6000’den az öğrencisi olan üniversiteler kategorisinde ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4’üncü sırayı elde etti.Lisans mezunu veren 166 üniversitenin yer aldığı URAP Türkiye sıralamasında, araştırma kurumlarının performans değerlendirmesini yapmakta olan Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler değerlendirmeye alındı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), URAP (University Rankings by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı’nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen 2020-2021 sıralamasına göre, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde 4’üncü sırada yer aldı.
Türkiye’deki üniversitelerin akademik performanslarını çeşitli kriterlere göre değerlendiren, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı’nın 2020-2021 üniversite sıralamaları açıklandı.
Makale ve atıf sayıları, bilimsel doküman sayısı, doktora mezunu öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterler başta olmak üzere toplam 9 kriterin esas alındığı sıralamaya göre AGÜ, 2000 yılından sonra kurulan tüm üniversiteler arasında 4’üncü sırada yer alarak, bu kategoride Türkiye’nin en iyi 4’üncü üniversitesi oldu.
AGÜ ayrıca, raporda yer alan 6000’den az öğrencisi olan üniversiteler kategorisinde ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4’üncü sırayı elde etti.
Lisans mezunu veren 166 üniversitenin yer aldığı URAP Türkiye sıralamasında, araştırma kurumlarının performans değerlendirmesini yapmakta olan Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler değerlendirmeye alındı.

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