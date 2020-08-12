YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. AGÜ, Doğa Koleji ile Eğitim Hizmeti Anlaşması İmzaladı

AGÜ, Doğa Koleji ile Eğitim Hizmeti Anlaşması İmzaladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı ETA Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Özel Doğa Koleji ile “Eğitim Hizmeti” anlaşması imzaladı.Anlaşma, üniversitemizi ziyarete gelen İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.

AGÜ, Doğa Koleji ile Eğitim Hizmeti Anlaşması İmzaladı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı ETA Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Özel Doğa Koleji ile “Eğitim Hizmeti” anlaşması imzaladı.
Anlaşma, üniversitemizi ziyarete gelen İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu tarafından Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıda imzalandı.
Toplantıya, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ve Kayseri Kampüsü Kurucu Temsilcisi Dr. Halil Gürsoy ile AGÜ Genel Sekreteri Osman Yıldırım da katıldı.
Anlaşmaya göre AGÜ akademik ve idari personelinin çocukları Özel Kayseri Doğa Koleji’nden %40 oranında bir indirimle faydalanabilecekler.
Ziyaret sırasında her iki rektör kurumlar arası sürmekte olan işbirliğini konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Ticari araçla çarpışan tramvay raydan çıktı: 2 yaralı

Ticari araçla çarpışan tramvay raydan çıktı: 2 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:42
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:44
Yatsı
21:11

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Müstakil evden yükselen alevler, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Müstakil evden yükselen alevler, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.