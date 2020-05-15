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AGÜ Online Eğitimde Türkiye’de 1’inci sırada

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.05.2020 16:43 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), “Uzaktan eğitim sürecini daha iyi yöneten devlet üniversiteleri” sıralamasında, birinci sırada yer aldı.Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan, uzaktan eğitim sürecini iyi yöneten vakıf ve devlet üniversiteleri sıralaması açıklandı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), “Uzaktan eğitim sürecini daha iyi yöneten devlet üniversiteleri” sıralamasında, birinci sırada yer aldı.
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan, uzaktan eğitim sürecini iyi yöneten vakıf ve devlet üniversiteleri sıralaması açıklandı. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Kurucu ve Direktörleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel’in, yaklaşık 18 bin lisans öğrencisiyle yaptığı çalışmada AGÜ, uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten devlet üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ’nün kuruluşundan beri sürdürdüğü yenilikçi vizyonuyla geliştirdiği eğitim altyapısını devreye sokarak, hızlı karar verme süreçleriyle belirlediği unsurları aşama aşama uygulayarak eğitime kaldığı yerden devam ettiklerini söyledi.
Covid-19 virüsü salgını sürecinde eğitimin yanısıra öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimini de online süreçlerine dahil ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Covid-19 virüsü salgınının dünya ve insanlık tarihinde ne ilk ne de son olacağını ve ilerleyen zaman içeresinde benzer küresel krizlerin yaşanabileceğini ifade etti.
Sabuncuoğlu bu nedenle online eğitim sisteminin önemine inandıklarını ve başından beri AGÜ’nün eğitim alt yapısını ve felsefesini buna göre şekillendirdiklerini de sözlerine ekledi.

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Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
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