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AGÜ, Uluslararası Sıralamada Türkiye’nin Lideri

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.04.2020 10:22 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), uluslararası başarılarını tekrar ederek, dünyanın en prestijli Yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education’ın Toplumsal Etki Sıralaması’nda dünya üniversiteleri arasında 101-200 bandında yer alan tek Türk üniversitesi oldu.Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, Üniversitelerin toplumsal etkisini ölçen dünya sıralamasını açıkladı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), uluslararası başarılarını tekrar ederek, dünyanın en prestijli Yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education’ın Toplumsal Etki Sıralaması’nda dünya üniversiteleri arasında 101-200 bandında yer alan tek Türk üniversitesi oldu.
Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, Üniversitelerin toplumsal etkisini ölçen dünya sıralamasını açıkladı. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan sıralamada AGÜ dünya üniversiteleri listesinde genel kategoride aldığı toplam puanla 101-200 aralığında yer aldı. AGÜ, Türkiye’deki en yüksek puanı ve sıralamayı alan üniversite olmakla birlikte ilk 200 içinde yer alan dünyanın en genç üniversitesi oldu.
Times Higher Education listesinde üst sıralardaki diğer Türk Üniversiteleri ise 201-300 bandında Bahçeşehir, Hacettepe, Koç, ODTÜ ve Özyeğin Üniversitesi, 301-400 bandında ise Ankara, Boğaziçi, Erciyes ve İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak açıklandı.
AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, bu başarının tesadüf olmadığını, üniversitenin kuruluşundan beri devam eden 3. nesil üniversite modeli çerçevesinde geliştirdiği topluma katkı hedefinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Rektör Sabuncuoğlu, tüm AGÜ ailesine teşekkür ederek bu yönde ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

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Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Ela Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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