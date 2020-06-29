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AGÜ Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Uluslararası Kitap

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından, uluslararası kitap yayımlandı.

AGÜ Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden Uluslararası Kitap

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından, uluslararası kitap yayımlandı. “Ekonomi ve İşletmede Güncel Yaklaşımlar” adlı kitapta büyük veri, dijital pazarlama ve kamu politikaları konuları, güncel yaklaşımlarla ele alınıyor.
Kitabın editörlüğünü, Yönetim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Harika Süklün yaptı.
Dr. Öğretim Üyeleri Ali Yavuz Polat, Faruk Güven, Fatma Selen Madenoğlu, Harika Süklün ve Umut Türk’ün katkı sağladığı, “Ekonomi ve İşletmede Güncel Yaklaşımlar: Büyük Veri, Dijital Pazarlama, Kamu Politikaları” adlı kitap, uluslararası yayınevi olan Gazi Kitapevi tarafından yayımlandı.
Kitap özellikle büyük veri, dijital pazarlama ve kamu politikalarıyla ilgilenen akademisyenlerin ve öğrencilerin dikkatine sunuluyor.

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