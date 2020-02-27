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AGÜ’de Pakistan Günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.02.2020 12:07 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen Pakistan Günü’nde öğrenciler, kültürlerini tanıttı.Uluslararası Ofisi tarafından başlatılan Kültürlerarası Etkinlik Serisi devam ediyor.

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen Pakistan Günü’nde öğrenciler, kültürlerini tanıttı.
Uluslararası Ofisi tarafından başlatılan Kültürlerarası Etkinlik Serisi devam ediyor. Bu kapsamda, Uluslararası Öğrenci Birliği Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen Pakistan Günü etkinliği, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı.
Pakistan Ulusal Marşıyla başlayan etkinlikte, öğrenciler yöresel kıyafetleri ile sahneye çıkarak, dans gösterileri, çeşitli sunumlar ve tanıtım filmleriyle ülkeleri hakkında bilgiler verdi.
Öğrenciler etkinlikte, önceden hazırladıkları, ülkelerine ait yöresel yiyecek ve içecek ikramında da bulundu.
Uluslararası Ofis Başkanı Emeric Abrignani, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Kültürlerarası Etkinlik Serisi ile Türk ve uluslararası öğrencilerin hem eğlendiklerini hem de birbirlerinin kültürlerini öğrendiklerini söyledi.
Hem AGÜ’de hem de Kayseri’de birçok uluslararası öğrencinin olduğunu belirten Abrignani, bugüne kadar birçok ülkenin kültürünü tanıtan etkinlikler düzenlediklerini, bu etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.
Abrignani, bu etkinliklerle çeşitli ülkelerden öğrencilerin birbirleriyle kaynaştığını da sözlerine ekledi.

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