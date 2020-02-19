AGÜ’de, V. Yaşam Bilimleri Kongresi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Yaşam Bilimleri Kongresi” 21-22 Şubat 2020 tarihleri arasında, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılacak.

Bu yıl 5’incisi organize edilen kongre çok sayıda şehirden biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinden yaklaşık 300 katılımcıyla gerçekleştirilecek.

Yaşam bilimleri alanında çalışan temel, klinik ve mühendislik bilim alanlarından uzman ve öğrencileri bir araya getirerek interaktif bir ortam yaratılmasının amaçlandığı kongrede temel olarak kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku mühendisliği, kök hücre, nanobiyoteknoloji, sinirbilim, immünoloji ve biyomedikal enstürmantasyon gibi önemli konulara yer verilecek.

Yaşam Bilimleri Kongresi’nin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyoinformatik, Nanoteknoloji ve diğer temel bilim alanlarında uzmanlık yapan bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerin vizyonlarına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

