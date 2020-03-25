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AGÜ’den Gençlere Online Destek Programı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından gençlere yönelik, Covid-19 salgın hastalığının yayılmakta olduğu bu zorlu dönemde, Çevrimiçi Destek Programı başlatıldı.

AGÜ’den Gençlere Online Destek Programı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından gençlere yönelik, Covid-19 salgın hastalığının yayılmakta olduğu bu zorlu dönemde, Çevrimiçi Destek Programı başlatıldı. Bu programla gençler her akşam çevrimiçi platformda bir araya gelerek deneyimlerini ve bilgilerini paylaşıyorlar.
Gençlik çalışmaları faaliyetleri yürüten AGÜ Gençlik Fabrikası (AGÜ Gençlik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından başlatılan program gençten gence destek olmayı amaçlıyor. “Genç Atölye” adlı çevrimiçi destek programında gençler deneyimlerini ve bilgilerini paylaşıyor.
Öncelikle gençlerin deneyimlerini paylaştığı, zaman zaman da uzman konukların yer aldığı çevrimiçi platformda, başta AGÜ öğrencileri olmak üzere tüm gençlere açık olup her akşam 21:00- 21:40 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü Öğr. Gör. Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde de tüm etkinliklerinin ve faaliyetlerinin bu dönemde de çevrimiçi olarak tüm gençlere açık olacağını söyledi.
Güç, AGÜ olarak her daim gençlerin sadece akademik gelişimlerini değil, sosyal becerilerinin de gelişimini önemsediklerini ve her daim topluma katkı konusunda farkındalıklarını artırmayı önemsediklerini belirterek, “Bu zorlu dönemde en önemli şeyin bir arada olmak olduğunu düşünüyor ve bu süreci en verimli şekilde geçirebilmek adına sadece derslerimizi değil AGÜ Gençlik Fabrikası’nın etkinliklerini de çevrimiçine taşıyoruz” dedi.
Gençler, Çevrimiçi Destek Programı kapsamında yapılan buluşmalara linkteki forma girerek katılabilirler: https://forms.gle/UyNfVHk9ueX9pNkj7

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