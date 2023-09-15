Ağustos ayında Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta bin 153 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından TR82 bölgesindeki Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un Ağustos ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Paylaşılan verilere göre, Ağustos ayında Kastamonu genelinde 601 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azaldığı görüldü. Ağustos ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 47. il oldu. Kastamonu merkez ilçesinde Ağustos ayında 332 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 55,2 oldu. Ağustos ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 92 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 15,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 43 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 49 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde artarak 509 adet oldu. Ağustos ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 84,7 oldu. Ağustos ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 249 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 41,4 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek 352 adet olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında Çankırı genelinde ise konut satışları 213 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldığı görüldü. Ağustos ayında Çankırı, konut satış sayısı bakımından 73. il oldu. Çankırı merkez ilçesinde Ağustos ayında 122 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 57,3 oldu. Ağustos ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 31 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 7 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 24 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azalarak 182 adet oldu. Ağustos ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 85,4 oldu. Ağustos ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 azalarak 56 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 26,3 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 157 adet oldu.

Sinop genelinde ise 339 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 azaldığı görüldü. Ağustos ayında Sinop, konut satış sayısı bakımından 62. il oldu Sinop Merkez ilçesinde Ağustos ayında 84 adet konut satıldı. Sinop Merkez ilçesinde satılan konut sayısının Sinop genelindeki payı yüzde 24,8 oldu.

Ağustos ayında Sinop genelinde ipotekli konut satışları 34 adet olarak açıklandı. İpotekli olarak satılan konut sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,7 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 10 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 14 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken 20 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 azalarak 305 adet oldu. Ağustos ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 90,0 oldu. Ağustos ayında Sinop genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 azalarak 100 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 29,5 oldu. Sinop genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalarak 239 adet olarak gerçekleşti.

