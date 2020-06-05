YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Ahi Evran Zaviyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi ziyarete açıldı

Ahi Evran Zaviyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi ziyarete açıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.06.2020 18:01 | Son Güncelleme

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı, Mustafa Alan; Ahi Evran Zaviyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar müzesinin halkın ziyaretine açıldığını söyledi.Başkan Alan açıklamasında; "Ahi Evran Zaviyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar müzemiz halkımızın ziyaretine açılmıştır.

Ahi Evran Zaviyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi ziyarete açıldı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı, Mustafa Alan; Ahi Evran Zaviyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar müzesinin halkın ziyaretine açıldığını söyledi.
Başkan Alan açıklamasında; "Ahi Evran Zaviyesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar müzemiz halkımızın ziyaretine açılmıştır. Cumartesi-Pazar günlerinde Saat:09:00-17:00 arasında açıktır. Ziyaret ücretsizdir. Yerimiz Seyit Burhanettin Mezarlığı karşısı Tacettin Veli Mahallesi Eski Talas Durağı yanı, Erciyes Havaikmal yolu üzeri. 2002 yılında açılan müzemiz Türkiye’nin ilk Esnaf ve Sanatkar Müzesidir. Esnaf Sanatkarlarla ilgili el aletleri, eşyalar, halılar, kilimler herkesin kendinden bir şeyleri paylaştığı çok güzel nostaljik bir ortam. Kuruluşu; Mehmet Özhaseki beyin belediye başkanlığı döneminde restore ettirip, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize cüzzü bir ücretle kiraya verdi. Merkez Birliği Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül beyin maddi desteği, oda başkanlarımız ve Kayseri halkının hediye ettiği eşya ve emtialarla donattık. Sizlerin de sergilenmesini istediğiniz, eski bodrumlarda, bağ evlerinde, sandık odalarında bulunan eşyalarınızı sergiliyoruz. Vermek istediğiniz eşyaları test edip, demirbaşlara kayıt yaparak ve üzerine kimin ismini yazdırmak isterseniz yazıyoruz. İsimleri yaşıyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Önce yakaladı, sonra doğaya saldı

Önce yakaladı, sonra doğaya saldı

Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Kaymakam Pişkin, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Şanlıurfa’da salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Belediyelerde meydan okuma başlıyor

Belediyelerde meydan okuma başlıyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:07
Öğle
12:42
İkindi
16:36
Akşam
20:06
Yatsı
21:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Başkan Büyükkılıç: "Sıfır vaka için daha fazla hassasiyet istiyoruz"

Başkan Büyükkılıç: "Sıfır vaka için daha fazla hassasiyet istiyoruz"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.