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Ahi Evran'ın türbesini ziyaret edenler Ahilik prensiplerini öğreniyor

05.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahilik ve Esnaf Kültürünü Araştırma Merkezi ve Turizm Derneği Başkanı Fatih Mahmutoğlu: - "Ahiliğin en önemli ilkelerinden birisi 'Hak ile çalışıp bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' öğretisidir. Türkiye'mizin ve dünyamızın daha güzel olması için Ahiliğin bu güzel öğretilerini gelecek nesillere aktarmamız lazım"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Yurt genelinde 12-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 35. Ahilik Haftası kutlamalarına kısa süre kala Ahi Evran Veli'nin türbesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yurt dışından ve Ankara başta olmak üzere farklı illerden Kırşehir'e gelenler, Ahi Evran Külliyesi'ndeki türbeyi ziyaret ederek dua ediyor.

Vatandaşlar, türbeyi gezerek Ahilik prensiplerini öğrenme fırsatı buluyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevlileriyle Ahi Evran Camii imam ve müezzinleri, türbeyi ziyarete gelenlere Ahiliğin engin ve evrensel prensipleriyle ilgili bilgi veriyor.

Ahilik ve Esnaf Kültürünü Araştırma Merkezi ve Turizm Derneği Başkanı Fatih Mahmutoğlu, AA muhabirine, Ahi Evran Veli Türbesi'nin geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarla UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ne alındığını anımsatarak, asıl listeye alınması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

- Ahi Evran Veli'nin türbesine yoğun ilgi

Özellikle yaz aylarında Ahi Külliyesi ve Ahi Evran Veli Türbesi'ne yoğun ilgi olduğunu belirten Mahmutoğlu, "Ahilik Haftası kutlamaları öncesinde gurbetçilerimiz ve farklı illerden gelenler Ahi Evran Veli'nin türbesine yoğun ilgi göstermekte. Haftamızın coşku ile kutlanacağına inanıyorum." dedi.

Son yıllarda Ahiliğin tanıtımının artması sayesinde yurt dışından kafileler halinde ziyaretçilerin geldiğini anlatan Mahmutoğlu, "Yurt içinden de birçok ziyaretçi buraya gelerek dualarını edip Ahilik prensiplerini öğrenme konusunda araştırmalar yapıyor." diye konuştu.

Mahmutoğlu, Ahilik prensiplerinin bugüne de ışık tuttuğuna işaret ederek, "Ahiliğin en önemli ilkelerinden birisi 'Hak ile çalışıp bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' öğretisidir. Türkiye'mizin ve dünyamızın daha güzel olması için Ahiliğin bu güzel öğretilerini gelecek nesillere aktarmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ahilik denince aklıma ahlak, bilim, çalışma ve akıl geliyor"

Osmaniye'den Ankara'ya seyahat ederken arkadaşıyla Ahi Evran Veli Türbesi'ni ziyaret eden öğretmen Rabia Aker de burada okuduğu yazılardan çok etkilendiğini dile getirerek, "Okuduğumuz yazılarda onun birçok görevi olduğunu gördük. Bunun yanında 93 yaşında hala kılıç sallaması da beni çok etkiledi. İyi ki gelmişiz, görmüşüz, çok iyi oldu." ifadesini kullandı.

Ankara'da öğrenci olan Yiğit Esen ise Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua okuduğunu anlatarak, "Ahiliği öğrenmeye çalışıyoruz. Ahilik denince aklıma ahlak, bilim, çalışma ve akıl geliyor. Bu dört temel konuda ben de hayatıma yön vermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

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