Ahilik kutlamalarının mimarı "Ahi Baba" ölümünün 3. yılında anıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ahilik kültürünü tanıtmak için yurt içinde ve dışında konferanslar veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, ölümünün 3. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Kentte "Ahi Baba" olarak bilinen Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Karagüllü için dua edildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yaptığı konuşmada, esnaf birlikteliğinin ve teşkilatlanmasının yapı taşı olan Ahilik geleneğinin son temsilcilerinden Ahi Baba Mustafa Karagüllü'nün vefatının 3. yıl dönümünde, kendisinin engin bilgi ve tecrübesine olan özlemin bir kez daha arttığını ifade etti.

Karagüllü'nün, Ahilik kutlamalarının 81 ile yayılması için gayret ettiğini ve Kırşehir'i Ahiliğin merkezi haline getirmek için canını dişine taktığını vurgulayan Öztürk, "Mustafa Karagüllü'nün katkısıyla ahilik bugünkü değerine ulaşmıştır. Yaşanmışlıkları ve tecrübesiyle bir tarih hazinesi olmuş, kullandığı Türkçe ile kendine hayran bırakmıştır. Üniversitemiz öğrencilerine verdiği eğitimlerle adeta bir kültür elçisi olarak görev yapmıştır." dedi.