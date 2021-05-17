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Ahilik kutlamalarının mimarı "Ahi Baba" ölümünün 3. yılında anıldı

17.05.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahilik kutlamalarının mimarı "Ahi Baba" ölümünün 3. yılında anıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ahilik kültürünü tanıtmak için yurt içinde ve dışında konferanslar veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, ölümünün 3. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Kentte "Ahi Baba" olarak bilinen Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Karagüllü için dua edildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yaptığı konuşmada, esnaf birlikteliğinin ve teşkilatlanmasının yapı taşı olan Ahilik geleneğinin son temsilcilerinden Ahi Baba Mustafa Karagüllü'nün vefatının 3. yıl dönümünde, kendisinin engin bilgi ve tecrübesine olan özlemin bir kez daha arttığını ifade etti.

Karagüllü'nün, Ahilik kutlamalarının 81 ile yayılması için gayret ettiğini ve Kırşehir'i Ahiliğin merkezi haline getirmek için canını dişine taktığını vurgulayan Öztürk, "Mustafa Karagüllü'nün katkısıyla ahilik bugünkü değerine ulaşmıştır. Yaşanmışlıkları ve tecrübesiyle bir tarih hazinesi olmuş, kullandığı Türkçe ile kendine hayran bırakmıştır. Üniversitemiz öğrencilerine verdiği eğitimlerle adeta bir kültür elçisi olarak görev yapmıştır." dedi.

Öztürk, onun bıraktığı mirası daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarına işaret ederek, adının her platformda yaşatılmaya çalışıldığını kaydetti.

Programın ardından mezarlıkta lokum dağıtıldı.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Milletvekili Metin İlhan ile bazı siyasi partilerin il başkanları, oda başkanları, ozan ve şairler, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki programın ardından Karagüllü için Ahi Evran Veli Camisi'nde mevlit okutuldu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, Ahiliğin başkenti olarak bilinen Kırşehir'de, yaklaşık 35 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

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