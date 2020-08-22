YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Ahır çöktü hayvanlar kurtarıldı

Ahır çöktü hayvanlar kurtarıldı

MALATYA HABERLERİ  | 22.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Malatya’da büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Malatya’da büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. İtfaiye ekipleri çöken ahırın çatısının altında kalan 3 ineği kurtardı.
Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma birimi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Çatının çöküş nedeni konusunda inceleme sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
"Kantocu" müzikali Bodrum'da sahnelendi
"Kantocu" müzikali Bodrum'da sahnelendi
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Ünlü iş adamının evinde şüpheli ölüm
Ünlü iş adamının evinde şüpheli ölüm
Rodallega bu sezonda yeşil siyah forma giyecek
Rodallega bu sezonda yeşil siyah forma giyecek

Malatya Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:41
Öğle
12:35
İkindi
16:18
Akşam
19:19
Yatsı
20:42

Malatya Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Dönmez Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha
Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.