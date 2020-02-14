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Ahır yangını: 245 keçi ve yavrusu telef oldu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.02.2020 15:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta besi ahırında çıkan yangın bir ailenin geçim kaynağını kül etti.

Kahramanmaraş’ta besi ahırında çıkan yangın bir ailenin geçim kaynağını kül etti. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası 110 oğlak, 125 keçi yanarak ve dumandan boğularak telef oldu.
Yangın, il merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onikişubat ilçesi Yenidemir İkizler Mahallesinde Paltacı Obasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Kılıç’a ait besi ahırında sabah saatlerinde yangın çıktı. Gece kontrolünde herhangi bir sorunla karşılaşmayan Bahattin Kılıç ve yakınları, evlerine gitti. Sabah saatlerinde hayvanları yemlemek için ahıra gelen Bahattin Kılıç ve yakınları dumanı fark etti. Kendi çabalarıyla ahırda çıkan yangını kontrol altına alan Bahattin Kılıç’ın, tüm çabasına rağmen keçi ve yavrularını kurtaramaya yetmedi. İçeride bulunan 110 oğlak ve 125 keçi telef oldu. Yangınla ilgili olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

“Her şeyim kül oldu”
Ahırın sahibi Bahattin Kılıç (41), 4 çocuğuna ve eşine keçilerden elde ettiği gelirle baktığını ifade ederek, “Bu ahırda benim damızlık hayvanlarım vardı. Gece yarısı hayvanlar doğum yaptığı için kontrole geliyorum. Son kontrolümde bir şey yoktu. Sabah yedi gibi hayvanları yemlemeye geldiğimde dumanı fark ettim. Ahırı kontrol ettiğimde bu manzarayla karşılaştım. 110 körpe yavru ile 125 adet keçimiz yangında telef oldu. Ahırın üzerindeki kar yangının büyümesini önlerken dumanlar nedeniyle damızlık hayvanlarım telef olmuş. Müdahale ettik ama sonuç bu. Yavrular çok kıymetliydi. Bizim bütün emeklerimiz buydu. Keçiler geçim kaynağımdı. Şu durumda 250 bin TL maddi zararım var. 4 çocuğumla eşime baktım tek geçim kaynağım bu” dedi.
Kuzeniyle birlikte yangına müdahale eden Burak Toy (24) ise, “Ahırda hayvanları sürekli kontrol ediyoruz. Dün gece yarısı kontrolümüzde biri sorunla karşılaşmadık. Sabah saatlerinde geldiğimizde elektrik şasesi kaynaklı yangın çıkmış. İçerideki çadırlar yanmış ilk. Sonra yavruların bulunduğu alana sıçramış. 250 küçükbaş hayvanımız telef oldu. Yaklaşık 250 bin TL civarında zararımız var. Devletimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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