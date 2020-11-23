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Ahır yangınında 70 küçükbaş hayvan telef oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.11.2020 13:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 70 küçükbaş hayvan telef oldu.Alınan bilgiye göre yangın, gece geç saatlerde Efir köyü Kocaalan mevkiinde Mehmet Candan’a (55) ait ahırda meydana geldi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 70 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre yangın, gece geç saatlerde Efir köyü Kocaalan mevkiinde Mehmet Candan’a (55) ait ahırda meydana geldi. Ahırdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışmanın sonunda söndürdü. Yangında, ahırda bulunan 92 küçükbaş hayvandan 70’i telef olurken, 22 küçükbaş hayvan kurtuldu, ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangının sobadan kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Efir Köyü Muhtarı Salim Koç, ahırı yanan Mehmet Candan’ın yaklaşık bir yıl önce de evinin tamamen yandığını belirtti.

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