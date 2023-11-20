Ahırda başlayan yangın evlere sıçradı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda başlayan yangın, daha sonra Hanefi Akbal’a ait olduğu öğrenilen eve sıçradı. Yangında, ahırla birlikte 3 ev hasar görürken, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alevlerin yükseldiğini gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. İhbar üzerine, olay yerine Bayburt Belediyesinden ve Demirözü Belediyesinden itfaiye ekiplerinin yanı sıra, jandarma, AFAD, İl Özel İdare ve Aras Elektrik ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saat süren çabalar sonucunda yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmalarına devam eden ekiplerden alınan bilgiye göre ise, yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve evlerde maddi hasar oluştu. Bununla birlikte dumandan etkilenen 2 itfaiye eri de, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

