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Ahırda çıkan yangında gebe inek telef oldu

28.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen yangında gebe inek telef oldu, ahır ve evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre yangın, saat 13.30 sıralarında Gürün ilçesi Şuğul Mahallesinde meydana geldi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen yangında gebe inek telef oldu, ahır ve evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, saat 13.30 sıralarında Gürün ilçesi Şuğul Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Tükel’ e ait evin samanlığına dökülen soba külünden çıktığı düşünülen yangın evin mutfağına da sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Gürün Belediyesi itfaiye ekibi ve köylülerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ahırda bulunan gebe inek dumandan boğularak telef oldu, samanlıkta ve evin mutfağında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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