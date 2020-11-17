YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyor

Ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyor

AĞRI HABERLERİ  | 17.11.2020 17:10 | Son Güncelleme

Ağrı’da ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyorBin 301 ahırın dönüşümünü sağlayacak projede ilk adım olan ihale aşaması 21 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyor

Ağrı’da ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyor
Bin 301 ahırın dönüşümünü sağlayacak projede ilk adım olan ihale aşaması 21 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Proje Baloluk ve Bölükbaşı köy sınırları içerisinde yaklaşık 100 hektarlık alanda uygulanacak. İnşa edilecek besi işletmeleri 25, 75 ve 100 başlık olacak.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Ya köy kalacağız ya da şehir olacağız demiştik. Şehir olmayı başarıyoruz. Şehir içindeki bütün ahırları şehir dışına taşıyoruz. Yeni ahırların yapım işi ihalesi 21 Aralıkta yapılacak. Ağrı merkezde 1301 tespitli ahır mevcut. Bu Ağrı’nın hem görüntüsünü hem yaşamını olumsuz yönde etkiliyordu. Bunu bertaraf etmek için örnek projemiz pilot il seçilmemizi sağlamıştı. Ağrı’ya hayırlı uğurlu olsun." dedi.
100 hektarlık alanda uygulanacak proje sonunda, 1301 ahır şehir dışına çıkarılmış olacak.

Ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler

Ağrı Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:48
Öğle
11:58
İkindi
14:35
Akşam
16:58
Yatsı
18:19

Ağrı Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Hira Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Yeni Yağmur Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Sağlık Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.