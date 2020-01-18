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  4. Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı

Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı

ANTALYA HABERLERİ  | 18.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen Muay-Thai seçmelerinde Ahıskalı Maryam Veli ve Rustam Veli dereceye girdi.Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antalya Kapalı Spor Salonu’nda “U23 Bay-Bayan Muay-Thai İl Seçmeleri” düzenlendi.

Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı

Antalya’da düzenlenen Muay-Thai seçmelerinde Ahıskalı Maryam Veli ve Rustam Veli dereceye girdi.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antalya Kapalı Spor Salonu’nda “U23 Bay-Bayan Muay-Thai İl Seçmeleri” düzenlendi. 9 yaşındaki Ahıskalı Maryam Veli ve 6 yaşındaki Rustam Veli seçmelerde dereceye girerek madalya ve sertifika aldılar. Son dönemlerde nesillerin büyük ilgi duyduğu mücadele sporlarından olan Muay-Thai sporuna Ahıska Türkleri büyük ilgi duyuyor. Antalya’da yaşayan Ahıska Türkü Veli ailesinden Maryam Veli ve Rustam Veli Muay-Thai il seçmelerinde derece yaparak madalya aldılar. Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından duyurulan spor faaliyetinde Maryam Veli ve Rustam Veli sevinçleri dikkat çekti.

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