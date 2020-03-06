YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat Belediye Meclisinden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

Ahlat Belediye Meclisinden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

BİTLİS HABERLERİ  | 06.03.2020 17:57 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Belediyesi Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’te Esad rejimine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek verdi.Ahlat Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban başkanlığında gerçekleşti.

Bitlis’in Ahlat Belediyesi Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’te Esad rejimine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek verdi.
Ahlat Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından belediye meclisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’te Esad rejimine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek kararı çıktı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’nı yürekten desteklediklerini söyledi. Çoban, “Bahar Kalkanı Harekatı’yla aslında hem devletimizin bekası, hem milletimizin bekası, birliği, dirliği hem de İslam coğrafyası olarak geçmişte bulunan doğal sınırlarımızda bütün musibet ve belaları bertaraf etmek için kiralık, satılık örgütlerin karşısında kahraman Türk ordusunun ortaya koyduğu zaferini yürekten kutluyoruz. Ordumuzun, ülkemizin ve devletimizin bekası için sınırlarımızda göstermiş olduğu gayreti ve mücadeleyi destekleme adına Ahlat Belediyesinin meclisinde karar aldık. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten kutluyor ve tüm kuvvetimizle Bahar Kalkanı Harekatı’nı destekliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi

Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Sivassporlu Goiano temkinli konuştu:

Sivassporlu Goiano temkinli konuştu:

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kadir Gürkan’ın acı günü

Kadir Gürkan’ın acı günü

Bitlis Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:28
İkindi
15:42
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Eren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Sağlık Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da kar tatili

Tatvan’da kar tatili

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Şaban Doğan Atandı

Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Şaban Doğan Atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.