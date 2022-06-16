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Ahlat Belediyesi, Ahlat Kitabı'nın kopyasını getirene 60 bin lira ödül verecek

16.06.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahlat Belediyesi, Ahlat Kitabı'nın kopyasını getirene 60 bin lira ödül verecek

BİTLİS (AA) - Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 12. yüzyılda yazılan Tarihu Hilat'ın (Ahlat Kitabı) kopyasını getirene 60 bin lira ödül vereceklerini söyledi.

Çoban, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat Tarihi adlı kitabın nerede olduğunun bilinmediğini, bu nedenle maddi bir ödülle kitabın kopyasına ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Ahlat'ın tarihinin ve stratejik öneminin tüm yönleriyle ortaya çıkmasını istediklerini dile getire Çoban, kitabın kopyasını getiren kişiye fahri hemşehrilik beratı, 3 gün Ahlat'ta konaklama ve 60 bin lira ödül vereceklerini ifade etti. Çoban, şöyle konuştu:

"Büyük Asya'dan Anadolu'ya göçteki ilk durak olan Ahlat, aynı zamanda 1071 Malazgirt Savaşı'nın planlama ve hareket noktası olması itibarıyla Anadolu'nun kapısı ve tapusu niteliğindedir. Şeref Bin Ebu'l Mutahhar El-Ensari tarafından 12. yüzyılda yazılan Ahlat Tarihi adlı kitabın günümüzde nerede olduğu bilinmiyor. Bu işe katkı sunacak tüm tarihçi ve araştırmacılarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kulaz da insanlık tarihinde çok büyük olaylara şahitlik eden, insanların hayatını büyük ölçüde değiştiren, yönlendiren, coğrafyaya etki eden şehirler bulunduğunu ve bunlardan birinin de Ahlat olduğunu ifade etti.

Özellikle Orta Çağ'da Ahlat'ın çok büyük bir şehir olduğunu ama ne yazık ki döneme ait çok fazla kaynak bulamadıklarını belirten Kulaz, şunları kaydetti:

"Orta Çağ'da yazılan, dönem hakkında önemli bilgiler sunan tarihi kaynaklara çok fazla rastlayamıyoruz. Kazı başkanlığı olarak burada yaptığımız kültür varlıkları birçok medeniyete ait. Özellikle Selçuklu kültürünün damga vurduğu bu kültür varlıklarını sağlıklı tanımlayabilmek için tarihi kaynaklara ihtiyacımız var. Yaptığımız araştırmalarda bu kaynaklardan bazılarına rastladık ama günümüzde onlar kayıp. Abdurrahim Şerif Beygu'nun da 1932 yılında buraya gelip bazı incelemelerde bulunduğu sırada 'Ahlat Kitabeleri' adında yazdığı bir kitap var. Onda da yine Abdurrahim Şerif Beygu kitabın kayıp olduğundan ve değerli olduğundan bahsediyor. İnşallah kitap bulunursa bizler için, Ahlat için ve Anadolu için çok büyük bir katkı olacaktır."

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