Ahlat Belediyesi güneş enerji sistemi kuruyor

Bitlis’in Ahlat Belediyesi 18 bin metrekare alan üzerinde güneş enerji sistemi (GES) kurmak için çalışmalara başladı.

Güneş Enerji Sistemi kurulum çalışmalarını inceleyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, “Güneş Enerji Sistemi (GES) uygulamamız bütün hızıyla devam ediyor. 18 bin metrekare alan üzerine inşa edeceğimiz paneller inşallah elektrik enerji giderleri sorunumuzu büyük nispette rahatlatacak. Yaklaşık 6 milyon TL’lik yatırımı yarı hibe olarak gerçekleştiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’e, milletvekillerimiz Cemal Taşar’a ve Vahit Kiler’e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.



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