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Ahlat HEM, 101 öğrenciyi üniversiteli yaptı

BİTLİS HABERLERİ  | 05.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim döneminde açılan ücretsiz Destekleme ve Yetiştirme Kursları’na katılan öğrencilerden 101’i üniversiteli oldu.Konuyla ilgili açıklama yapan Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, büyük emekler sonucu istediği üniversitelere yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencileri kutladı.

Ahlat HEM, 101 öğrenciyi üniversiteli yaptı

Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim döneminde açılan ücretsiz Destekleme ve Yetiştirme Kursları’na katılan öğrencilerden 101’i üniversiteli oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, büyük emekler sonucu istediği üniversitelere yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencileri kutladı. Dumanlı, “2019-2020 eğitim öğretim yılında müdürlüğümüz tarafından düzenlenen TYT ve AYT kurslarına katılan öğrencilerimizden 101’i çeşitli üniversiteleri kazanıp istedikleri bölümlere yerleşmişlerdir. Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecine rağmen öğrencilerimiz bu yorucu ve uzun maratonu iyi değerlendirdi. Pandemi sürecine rağmen Halk Eğitimi Merkezi ekibi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu uzun maratonun sonunda kurslarımıza katılan öğrencilerimizin tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik, öğretmenlik, ilahiyat ve hemşirelik gibi lisans ve bazı ön lisans bölümlerine yerleşmesinin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte özverili çalışmalar yürüten müdür yardımcılarımız Taner Kardoğan ve İbrahim Gülsar ile kurslarda görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kurslarımızın düzenlenmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen İlçemiz Kaymakamı sayın Erkan İsa Erat beye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mutluk Özden beye, öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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Bitlis Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ihlamur Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvan
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