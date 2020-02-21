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Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Öztürken göreve başladı

BİTLİS HABERLERİ  | 21.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2.

Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Öztürken göreve başladı

Bitlis’in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. sınıf Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken atandı.
Artvin İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Öztürken, ilçeye atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ahlat’ın tarihi ve doğasıyla oldukça güzel bir şehir olduğunu belirten Öztürken, “Tarihiyle kültürüyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ahlat, gerçekten çok güzel bir yer. Bu güzel ilçede vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur duyuyorum. Vatandaşlarımıza personelimizle birlikte hak ettiği hizmetleri en üst seviyede vermeyi devam ettireceğiz” dedi.

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Adilcevaz
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