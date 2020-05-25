YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat Kaymakamı Erat’tan şehit ailelerine bayram ziyareti

Ahlat Kaymakamı Erat’tan şehit ailelerine bayram ziyareti

BİTLİS HABERLERİ  | 25.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, beraberindeki Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Fırat Kılıç ile ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, beraberindeki Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Fırat Kılıç ile ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erat ve beraberindekiler, vatanın birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitlerin ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit aileleriyle sohbet edip hatırlarını soran Kaymakam Erat, yaşayacakları sorun ve sıkıntılarda devletin tüm kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.
Şehit aileleri ise anlamlı ziyaretlerinden dolayı Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve beraberindekilere teşekkürlerini ilettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon günlerin en çok konuşulan ismi! Bakın aylık kazancı ne kadarmışSon günlerin en çok konuşulan ismi! Bakın aylık kazancı ne kadarmış
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Bitlis Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:46
Öğle
12:14
İkindi
16:06
Akşam
19:31
Yatsı
21:07

Bitlis Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
H.Gizem Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ahlat’ta okutulan 2 bin 814 hatim Kadir Gecesi bağışlandı

Ahlat’ta okutulan 2 bin 814 hatim Kadir Gecesi bağışlandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tatvan’da bir ev karantinaya alındı, bir köydeki karantina sona erdi

Tatvan’da bir ev karantinaya alındı, bir köydeki karantina sona erdi

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.