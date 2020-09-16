Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ göreve başladı

Artvin Kemalpaşa Kaymakamlığından Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığına atanan Fikret Dağ görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının tensibiyle atandığı ilçede yeni görevine başlayan Kaymakam Dağ, ilk olarak kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleri ile tanışma toplantısı yaptı. Ahlat’ta bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Kaymakam Dağ, Ahlat’ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön planda olduğunu ve tanıtım noktasında çalışmalar yapacaklarını belirterek, “Tüm mesai arkadaşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde ilçemizde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ahlat çok özel bir şehir. Gerek tarihi dokusu gerekse doğal güzellikleriyle son derece zengin bir yer. Ahlat’a bir şeyler yapmak için hep beraber çalışacağız” dedi.

