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Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’a hayırlı olsun ziyaretleri

BİTLİS HABERLERİ  | 18.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Artvin Kemalpaşa Kaymakamlığından Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığına atanan Fikret Dağ’a hayırlı olsun ziyaretleri yapılıyor.İçişleri Bakanlığının tensibiyle Ahlat’a atanan ve yeni görevine başlayan Kaymakam Dağ’a, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet savcıları Gonca Bay ve Metin Ertaş ile hakimler İlkay Mecek ve Eyyüp Tırnakçı, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Kormaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Uludağ ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.

Artvin Kemalpaşa Kaymakamlığından Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığına atanan Fikret Dağ’a hayırlı olsun ziyaretleri yapılıyor.
İçişleri Bakanlığının tensibiyle Ahlat’a atanan ve yeni görevine başlayan Kaymakam Dağ’a, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet savcıları Gonca Bay ve Metin Ertaş ile hakimler İlkay Mecek ve Eyyüp Tırnakçı, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Kormaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Uludağ ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ise yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretçilerine teşekkür etti.

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