Ahlat, ÖSYM’nin yeni sınav merkezlerinden biri oldu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bitlis’in Ahlat ilçesini üniversite sınav merkezlerinden biri olarak kararlaştırdı.

ÖSYM’nin kararı ilçede sevinçle karşılanırken Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda ÖSYM’nin aldığı kararın memnuniyet verici olduğunu ifade ettiler. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, kararın Ahlat’a hayırlı olması temennisinde bulunarak, “ÖSYM başkanlığı, Ahlat’ı üniversite sınav merkezlerinden biri olarak kararlaştırdı. Bu karar doğrultusunda, 2021 yılı üniversiteye giriş sınavı merkezlerinden biri Ahlat olacaktır. Başta ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün olmak üzere, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise alınan kararın kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, “ÖSYM yeni kararıyla bizleri çok mutlu etti. Yeni sınav merkezlerinden biri Ahlat oldu. İlçemizde ÖSYM merkezi kuruluyor. Bu konuda karar alan tüm birim ve bireyleri yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

