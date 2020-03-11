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Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesinin TÜBİTAK başarısı

BİTLİS HABERLERİ  | 11.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi, “TÜBİTAK 2204-A Liseler Arası Proje Yarışması Van Bölge Finali”ne bölgede en fazla proje ile katılan okul olarak büyük bir başarıya imza attı.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenecek olan Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Finali Van’da başladı.

Bitlis’in Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi, “TÜBİTAK 2204-A Liseler Arası Proje Yarışması Van Bölge Finali”ne bölgede en fazla proje ile katılan okul olarak büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenecek olan Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Finali Van’da başladı. Van bölge finaline Bitlis’i temsilen katılan 14 projeden 10’u Ahlat’tan katılıyor. Ahlat ilçesinden 9 proje ile katılan Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi en fazla proje ile TÜBİTAK Van Bölge Finali’ne damga vurdu. Konuyla ilgili olarak gazetecilere bilgi veren Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Akbaş, “Coğrafya öğretmenimiz Engin Aktaş’ın 5 proje, din kültürü öğretmenimiz Emrah Topal’ın 2 proje, coğrafya öğretmenimiz Muhammet Tellioğlu’nun 1 proje, beden eğitimi ve spor öğretmenimiz Yunus Özdemir’in 1 proje ile katıldığı Van bölge finalinde toplamda 9 projemiz ve 12 öğrencimiz yer almaktadır. 9 Mart’ta başlayan yarışma 12 Mart’ta ödül töreni ile son bulacaktır. Van bölge finaline 8 ilden toplam 100 proje davet edilmiştir. Bitlis ili genelinde davet edilen proje sayısı 14’tür. Bunun 9 tanesinin Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Proje Okulundan olması tarif edilemez bir mutluluktur. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin verildiği bölge finalinde birinci olan projeler 1-5 Haziran tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleşecek Türkiye finallerine katılacaktır. Bu çalışmada emeği geçen danışman öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik eder, bölge finalinde başarılar dileriz. Ayrıca desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kaymakamımız Erkan İsa Erat’a, İl Milli Eğitim Müdürümüz M. Emin Korkmaz’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mutluk Özden’e tüm idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

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Merkez
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Adilcevaz
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Tatvan
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