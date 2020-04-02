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Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

ÇORUM HABERLERİ  | 02.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle İl Başkanları ile toplantı yaptı.AK Parti İl Başkanı Av.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle İl Başkanları ile toplantı yaptı.
AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da konferansa katılarak, Çorum’da yapılan çalışmalar, Korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler ve son durumu hakkında bilgiler verdi.
Tüm dünyayı saran Korona virüs salgını nedeniyle birçok organizasyon ertelenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanları ile video konferans yöntemiyle tek tek görüşerek illerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ahlatcı, “Millet olarak, yaşadığımız küresel salgınına karşı ilgili makamlarla sürekli istişare halindeyiz. Bu süreçte bireysel ve toplumsal sorumluluklarımıza titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz. Bu sürecin en az zararla atlatılması için devletimiz teyakkuz halinde. Gereken her türlü tedbir alındı ” dedi.
Teşkilatlar olarak İçişleri Bakanlığı tarafından sınırlama getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili de bilgi veren Ahlatcı, evlerinden çıkamayan tüm vatandaşların her türlü ihtiyacına hem kamu kurumları hem de parti teşkilatlarınca cevap verildiğini belirtti.

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